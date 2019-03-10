MLB》教士新秀春訓表現優異 有望成56年首位開幕戰菜鳥先發

派迪克。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕派迪克（Chris Paddack）今年首度受邀進入教士隊的春訓訓練營，但他在春訓優異的表現下，讓教練團開始考慮讓他競爭開幕戰的先發投手的位置，若他順利搶下這個位置，他將成為自1943年格豪瑟（Al Gerheauser）後第一位大聯盟處女秀是開幕戰先發的球員。

這位23歲的右投手在美國時間星期五對上運動家的比賽中投出4局無失分，且中間曾連續三振5位打者，最後總共繳出7次三振。

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這位在MLB Pipeline's被排在全聯盟第34名的新秀，上個賽季從Tommy John手術後復出僅投了90局而已，但現在球團卻有意讓他的大聯盟處女秀就擔任開幕先發投手的重任。

而派迪克自己也非常希望自己能擔下如此重任，派迪克表示:「能成為球隊3月28日對上巨人邦賈納（Madison Bumgarner）的先發投手會是一件非常特別的事，我從小就期待自己能成為這樣的球員。」

媒體訪問到教士隊總教練格林（Andy Green）時表示:「目前教士還沒有任何的計劃，但派迪克春訓的表現非常優異，他向我們展現了他今年的身體狀況和投球狀況都非常好，他今年非常有可能多次上下大小聯盟。」

派迪克認為自己非常有希望爭取到這個位置:「我們還有兩周的春訓時間，我還有很多東西想要展現給教練團看，若開幕戰是明天的話，我會告訴自己要做好所有自己能做的來贏得那個位置。今年教士全隊上下都非常期待新球季的開始，準備好迎接勝利文化的到來，同時希望能在今年衝擊季後賽，就算今年沒達成，我也相信接下來幾年一定能做到。」

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