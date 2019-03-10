全英賽》賽娜八強首局被小戴打趴 教練老公訓斥「太軟弱」

賽娜8強戰不敵球后戴資穎遭到淘汰。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕印度前球后賽娜（Saina Nehwal）日前在全英賽女單八強戰，以15：21、19：21不敵世界球后戴資穎，吞下對戰13連敗。賽娜此役表現不佳，在場邊身兼教練的丈夫卡夏普（Parupalli Kashyap）看不下去，曾在暫停時狠狠訓斥了賽娜一頓，批評她擊球「太軟弱」。

賽娜原本被外界預測是奪冠大熱門，八強戰對上球后戴資穎，首局前半段完全被打趴，小戴取得11：3的領先，卡夏普在暫停時企圖罵醒賽娜，「如果你想贏得比賽，就要找回自己的節奏，不要再出現一些愚蠢又軟弱的擊球。」賽娜在首局中段也逐漸追回失分，將差距縮小至12：14，但最後仍以15：21失掉首局。

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進入第二局前，卡夏普再次提醒妻子賽娜，多用吊球來對付戴資穎，策略起初奏效，賽娜一開始就取得8：3領先，但小戴的兇猛反擊讓賽娜無法招架，終場以21：19獲勝，直落二晉級。

賽娜賽後受訪時表示，「第二局有機會拿下，但在剩下最後2分時被追平。教練跟我說『打慢一點』，但當妳感覺要贏球的時候，會變得更加急躁，我再度犯下那錯誤，這也是自己輸掉第二局的原因。」

尋求全英賽三連霸的戴資穎距離衛冕只差一步，今天晚間將在女單決賽對決中國好手陳雨菲，盼能寫下生涯對戰13連勝，一舉封后。

印度前球后賽娜（右）去年12月與同胞羽球選手卡夏普（左）結婚。（資料照，美聯社）

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