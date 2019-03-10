高球》北海高爾夫球場搶連假商機 推出「清明團聚宴席」

北海球場餐廳寬敞舒適，並有窗外自然美景佐餐。（官方提供）

〔體育中心／綜合報導〕位於新北市石門區北海高爾夫球場，座落於北海岸風景特定區上，已創立超過30年，十八洞球道皆符合國際PGA標準。看準清明連假的商機，北海高爾夫球場特別推出「清明團聚宴席」，期望能吸引更多球友來打球，吃美食、賞美景。

位於北海岸國家風景區內的北海高爾夫鄉村俱樂部，依山傍海，擁有得天獨厚的美景，位於會館二樓的餐廳，不僅限定會員能入場，一般民眾也能訂位用餐。

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北海球場餐廳即日起至5月15日止，推出「清明團聚宴席」。內容包括多道北海招牌菜色。像是師承台塑牛小排的「北海牛小排」、每日現宰的當地放山土雞，還有石門當日現捕的新鮮中卷。

北海高爾夫球場全場為18球道，標準桿七十二桿的國際球場，球道總長7012碼，由世界球場設計權威之一的派克公司，禮聘曾獲美國際公開賽冠軍安迪諾斯來台規劃，土壤凹陷度以不超過15mm為準，排水良好，雨後三十分鐘即無積水，相當適合打高球。

北海高球場景色優美。（取自北海高爾夫鄉村俱樂部ＦＢ）

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