NBA》塞爾提克悍將讚賞厄文領導能力：沒有他我們走不到這裡

小莫里斯。（資料照，今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕雖然塞爾提克本季深陷球隊氣氛風暴中，但小莫里斯（Marcus Morris）對厄文（kyrie Irving）的能力表達認同，認為他將塞爾提克成為了一支更強的球隊。

塞爾提克在明星賽後狀態仍起伏不定，曾一度苦吞四連敗，但如今他們找回了狀態，目前取得了一波三連勝，同時也讓他們與七六人的勝差僅0.5場。

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目前塞爾提克佔居東部第五，而小莫里斯認為，若球隊沒有厄文的帶領沒辦法取得這樣的成績。同時他也對媒體指出厄文要離隊的傳言做出了回應。

他表示:「大家都說他在這邊待得不開心，想要離開球隊得這種化，但是他仍然跟我們的關係不錯，同時他也是個很棒的領導者。」

厄文今天繳出30分、7籃板、5助攻以及抄截和火鍋各兩次，幫助球隊以120：107擊敗湖人，同時他也在球隊以33分痛宰勇士的比賽中繳出19分和11助攻的雙十數據。

這位前騎士的球員缺席了上一場球隊對上國王的比賽，但無庸置疑的他目前是塞爾提克陣中最關鍵的球員之一，而他確實改變了球隊原先低迷的氣氛。

然而小莫里斯並不是第一位讚美厄文的球員，球隊內的另一位內線霍佛德（Al Horford）也表示厄文是帶領球隊團結和連結整支球隊的關鍵人物。

厄文。（資料照，今日美國）



波士頓下一周將面臨快艇，國王和金塊的挑戰，而他們仍然要依靠厄文來衝擊季後賽更好的位置，期望在季後賽中擁有更多的主場優勢。

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