NBA》專家建議湖人打掉重練 第一步就是交易詹皇

小范甘迪建議湖人交易詹姆斯。（資料照，今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕湖人本季迎來譽有當今天下第一人之稱的「詹皇」詹姆斯（LeBron James），期盼能率領球隊打進睽違6年的季後賽，但未料傷兵問題接踵而來，詹皇開啟全力模式也難一手遮天，湖人在明星賽後僅有2勝7敗，恐與季後賽無緣，季前打好的如意算盤也將以失敗作收。對於湖人明年該怎麼補強，《ESPN》電視球評小范甘迪（Jeff Van Gundy）投出震撼彈，建議湖人應該打掉重練，首要就是交易詹皇。

小范甘迪認為，湖人在休賽季應該要朝著重建的目標去執行，第一步就是交易詹姆斯，他認為詹皇不適合湖人，應該可以交易到快艇來騰出薪資空間，再去砸重金去搶杜蘭特（Kevin Durant）、A.戴維斯（Anthony Davis）和雷納德（Kawhi Leonard）等好手。

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《Yahoo Sports》記者Jack Baer認為此舉不妥，因為詹姆斯與湖人簽下4年1.54億美元的長約，打算以他為核心打造球隊，如果加盟首年失利就被交易，這樣一來，其他球星會怎麼看？恐怕會嚇跑他們，湖人要網羅球星將難上加難。

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