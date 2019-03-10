羽球》全英賽三大男單全都靠不住 中媒怒轟：技不如人

曾6次在全英賽奪冠的林丹，昨爆冷不敵日本選手，慘遭一輪遊。（資料照，路透）

〔體育中心／綜合報導〕隨著新星石宇奇昨晚在全英公開賽4強崩盤不敵前球王安賽龍，精銳盡出的中國羽球男單宣告全軍覆沒，而中國男單自2010年以來首次無緣全英男單決賽，也引來中媒毫不留情地狠批，認為中國隊根本缺少能在場上獨當一面的一哥。

中國羽球男單「老中青」代表全員到齊，不過兩位前男單一哥林丹、諶龍首輪就分別爆冷輸給世界排名都不如自己的日本常山幹太、丹麥傑姆克（Rasmus Gemke），慘遭一輪遊。

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諶龍爆冷不敵世界排名第32的丹麥選手。（資料照，法新社）

首輪鏖戰三局戰勝我國一哥周天成的中國黃宇翔，面對印尼好手蘇吉亞托（Tommy Sugiarto）遭對手逆轉翻盤，另一名中國男單選手陸光祖也遭名列第六種子的安賽龍拍落。

衛冕冠軍、名列第二種子的中國新星石宇奇，首輪在開局就正常發揮，僅花45分解決丹麥童森（Anders Antonsen），接下來又接連直落二擊敗大馬好手劉國倫和日本常山幹太，一路殺進4強對決前丹麥球王安賽龍時卻後繼無力、慘遭翻盤。

《新浪體育》今撰文指出，林丹太老，諶龍要恢復巔峰也遙遙無期，中國男單唯一新希望的石宇奇，表現也是大起大落，在競爭力和霸氣都遠遠不足的情況下，能否帶領中國男單重返榮耀、甚至想在東奧衝擊冠軍，可能都得打上問號。

而中國羽球協會新任主席張軍日前曾高調表示，奧運要搶下5面金牌，而這次的全英賽也被視為是一次隨堂考，不過在男單和男雙都無緣挺進冠軍戰，這次繳出的成績單恐怕很難及格。

石宇奇昨不敵安賽龍後，中國男單也宣告全數陣亡。（歐新社）

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