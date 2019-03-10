中職》LamiGirls春訓同樂會 新同學高人氣（影音+圖輯）

〔記者林宥辰／桃園報導〕中職衛冕軍Lamigo桃猿隊目前正備戰千葉交流行和正式球季賽，旗下LamiGirls啦啦隊也沒閒著，8日起開始春訓，今天則舉辦春訓同樂會，以運動會形式和球迷同樂。

Lamigirls四位新學妹YURI（左起）、若潼、卉妮與菲菲。（記者陳志曲攝）



這是LamiGirls連兩年舉辦運動會活動，現場球迷約500人，幸運抽中號碼的球迷，能夠和LamiGirls組隊進行趣味競賽。

請繼續往下閱讀...

LamiGirls四位新成員卉妮、Yuri、菲菲、若潼擁有高人氣，特別是獅隊UniGirls時期就小有名氣的Yuri，出場即獲球迷熱情吶喊。

即使重新加入的卉妮、前獅隊Yuri都有啦啦隊經驗，4人還是異口同聲說，春訓期間充滿挑戰。菲菲、若潼都說，平時沒有一次長時間練舞，對體能也是考驗，也要花更多時間練習。Yuri則說：「雖然自己有應援的概念，但很多舞蹈沒有實際跳過，跟其他人一樣是從零開始。」

卉妮2017年離隊，今年回歸，她說，這段時間有球迷問她是否回歸，因想讓自己更好，課業告一段落後決定重回啦啦隊。卉妮也曾經是體操國手，共15年國手生涯，但反而現在的關注度比以前高，她說：「台灣體育的關注度畢竟還是比較少，沒有繼續練體操雖然有點可惜，但現在也是換個方式支持體育。」

Lamigirls新學妹菲菲。（記者陳志曲攝）



Lamigirls新學妹卉妮。（記者陳志曲攝）



Lamigirls新學妹Yuri。（記者陳志曲攝）



Lamigirls新學妹若潼。（記者陳志曲攝）



Lamigirls新任隊長巫苡萱（左）與副隊長曲羿（右）。（記者陳志曲攝）



Lamigirls琳妲（左起）、倪暄、慧慧、巫苡萱、羚小鹿與孟潔將會一同前往千葉羅德交流戰應援。（記者陳志曲攝）



Lamigo球團舉行LamiGirls春訓同樂會 ，LamiGirls各式搞笑互動讓現場笑聲連連。（記者陳志曲攝）



Lamigo球團舉行LamiGirls春訓同樂會 ，並在會後進行簽名會，讓每位粉絲都笑著離開。（記者陳志曲攝）



Lamigo球團舉行LamiGirls春訓同樂會 ，並在會後進行簽名會，讓每位粉絲都笑著離開。（記者陳志曲攝）



還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/