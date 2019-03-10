中職》桃猿剛搬家就是LamiGirls一員 慧慧對球場氛圍最感動

Lamigirls慧慧。（記者陳志曲攝）

〔記者林宥辰／桃園報導〕Lamigo桃猿隊從前身La new熊隊更名、主場從高雄遷移到桃園，LamiGirls也從原本的6人漸漸成為如今22人大規模，當年猿隊「遷都」，LamiGirls現僅慧慧、陸筱晴兩人經歷過。

慧慧曾在2016年擔任LamiGirls隊長，她說，從一開始球迷不習慣應援，到後來「猿風加油」等各式加油方式成功推廣，最令她感動的就是球場的氛圍，「這也是我一直離不開球隊的原因，看到大家對球隊的熱情，一直保持不變，一路克服困難，覺得很感動。」

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猿隊本週要赴日本千葉，和羅德隊交流賽，慧慧隨另5位女孩出征應援，這也是她第3次出國應援。慧慧說，很期待這次赴千葉，也很感謝球隊給了難得機會。

Lamigirls慧慧。（記者陳志曲攝）

Lamigirls琳妲（左起）、倪暄、慧慧、巫苡萱、羚小鹿與孟潔將會一同前往千葉羅德交流戰應援。（記者陳志曲攝）

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