中職》林書逸、林智勝連轟奧斯汀 蔗總不擔心

統一獅勝中信兄弟。（記者黃志源攝）

〔記者郭羿婕／台南報導〕中職官辦熱身賽因雨延至今天才打第1場，由統一獅出戰中信兄弟，獅隊首局就從洋投艾迪頓手中攻下3分，再靠先發投手羅里奇4局無安打、無失分，以6：5險勝。

羅里奇今天投4局42球（29好球），退場後還到牛棚補了20幾球，總計70球左右，送出4次三振、1次四壞保送，再交給林子崴、郭恆孝、新洋投奧斯汀、林威志，僅奧斯汀有自責分，中繼3.1局被敲7安、失3分皆為責失，包括9局上挨林書逸、林智勝連2打席陽春砲，但無保送、另飆4K。

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統一獅先發投手羅里奇。（記者黃志源攝）

獅隊總教練黃甘霖表示，羅里奇表現中規中矩，已慢慢進入狀況，奧斯汀還在調整，畢竟第1年來台，對中職打者不熟，也在測試球路和位置，「我比較不擔心他，畢竟他滿有經驗。」

奧斯汀最近2年都還在大聯盟出賽（遊騎兵），黃甘霖指出，當初球探選奧斯汀進來，就期待他是控球型投手，能讓打者打不好，「等他進入狀況後，對我們球隊會很有幫助，他屬於讓人家打但打不好的類型，在洋將中比較稀少，而且現在內野多了林祖傑，他的守備範圍，我也很放心。」

林祖傑擔綱先發游擊手、打第2棒，前2打席都敲出安打，後3打席則吞2K。黃甘霖說：「祖傑前半段打得還不錯，後半段可能想太多，打擊節奏有點亂掉，不過有他守游擊，讓我們整個守備都滿放心的，很有安定感，他目前調整也不錯。」

黃甘霖表示，游擊大關就由林祖傑和楊家維、吳國豪競爭，黃恩賜則因手挫傷，進度可能會比較慢。

羅里奇收下勝投，敗投則是艾迪頓，他先發4局用了65球（42好球），被擊出7安、掉3分（2責失），另有3K、2保送。

大約10天前，艾迪頓已被通知擔任今年兄弟開幕戰先發投手，儘管今天首局遭遇亂流，單局被揮5安、丟3分，後3局便調整回穩。

艾迪頓說：「今天目的就是調整到實戰模式，想攻擊好球帶，對方打線也很積極出棒，第1局雖然跌跌撞撞，之後都有辦法調回來，整體感覺和身體狀況都沒問題，希望賽季開始後，調整可以再快一點。」

中信兄弟先發投手艾迪頓。（記者黃志源攝）

中信兄弟林書逸擊出全壘打。（記者黃志源攝）

中信兄弟林智勝擊出全壘打。（記者黃志源攝）

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