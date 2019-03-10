HVL》「沒手機簡單生活」奏效 東山力退中山締造隊史首次三連霸

東山高中擊敗中山工商，完成隊史首度三連霸。（記者林正堃攝）

〔記者粘藐云／台北報導〕107學年度高中排球甲級聯賽女子組冠軍戰，東山高中以30：32、25：18、25：22、25：18擊敗中山工商，完成隊史首度三連霸。

東山今在冠軍戰遇上手握11冠的中山，兩隊開局激烈廝殺，多次「丟士」後，中山以32：30先馳得點；衛冕軍東山失掉首局後並未自亂陣腳，隨後連下三城，以局數3：1獲勝。

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東山陳昱潔扣殺。（記者林正堃攝）

從落後1局開始追，最後拿下勝利，康金塗認為，先前在日本的移訓發揮很大作用，「在日本我們有很多比賽都是從落後開始打起，球員也能頂住這種壓力。」

完成隊史首度三連霸，康金塗坦言，這段期間壓力真的很大，「第一次覺得這麼辛苦，一到3月就覺得很憂鬱。很感謝球員的努力，也謝謝對手中山工商，她們真的很難打，這是場精采的比賽。」為了三連霸努力的這段期間，康金塗透露，他一直告訴球員，生活簡單一點最好，球員們後來自動交出手機，希望能專心的在訓練上，「這群孩子真的很乖，也很自動自發。」

女子組季軍戰，華僑高中和鶯歌工商進行5局激戰，最終僑中以25：15、25：27、21：25、25：23、15：6拿下逆轉勝。

僑中教練陳婉菁表示，落後的時候有提醒球員，畢竟這是她們這些球員在一起打的最後一場比賽，應該不想以輸球收場，最後打出凝聚力，成功收下逆轉勝。

中山許菀芸殺球。（記者林正堃攝）

東山龔詩雯扣殺。（記者林正堃攝）

東山贏得后座，陳昱潔（左三）振臂歡呼。（記者林正堃攝）

東山溫以勤。（記者林正堃攝）

東山完成３連霸。（記者林正堃攝）

東山完成３連霸。（記者林正堃攝）

東山完成３連霸，朝４連霸邁進。（記者林正堃攝）

華僑贏得季軍。（記者林正堃攝）

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