NBA》最強第六人！L.威廉斯本周將成史上得分最高板凳暴徒

L.威廉斯。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕在L.威廉斯（Lou Williams）於星期六完成本季第二次至少40的比賽後，這位現代最強的第六人正一步一步把自己的記錄寫進NBA的歷史之中。

他在幫助球隊以118:110贏得與雷霆隊的比賽後，L.威廉斯成為史上從板凳出發拿下最多次至少30分的球員，同時也成為替補史上得分第二多的球員。

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L.威廉斯星期六的比賽個人獨得40分，這是他生涯第28次以替補身分拿下30+，超越了R.皮爾斯（Ricky Pierce）原本的27次。

L.威廉斯在最近三季繳出23次至少30分的比賽，而L.威廉斯表示:「我只是盡力繳出最好的表現，希望能夠幫助球隊爭取勝利，而剩下那些個人記錄的部份，我已經擔任板凳暴徒這個角色很長一段時間了，這些紀錄對我來說意義重大。」

他生涯從板凳出發的得分超越了克勞佛德（Jamal Crawford）的11104分，以11120分成為史上第二，而克勞佛德目前仍有機會將自己的記錄往上推進，但他本季在太陽隊平均只能繳出6.4分，是他從新秀賽季以來最差的記錄。

而第一名則是老柯瑞（Dell Curry）所保持的11147分，這對於L.威廉斯本季平均一場能攻下20.2分來說，最快可能於下一場比賽就能成功超越，成為史上得最多分的板凳暴徒。

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