全英賽 Live》陳雨菲終結對戰11連敗 戴資穎無緣三連霸

球員 第一局 第二局 第三局 戴資穎 17 17 陳雨菲 21 21

第二局

戴資穎第2局開局以3：3打平，陳雨菲網前球碰網原本拚定界外，但隨後挑戰成功，她也連拿2分，戴資穎頻頻打出近身球，讓陳雨菲無力回擊，隨後再靠著陳雨菲的殺球失誤，追到7：8落後，再利用底線吊球追平比數。

但陳雨菲的反擊也很快，一次底線吊球和小戴2次網前失誤，取得11：8領先。

請繼續往下閱讀...

戴資穎暫停過後先用落點巧妙的殺球追回1分，並靠著變化多端的回擊，追到2分落後，小戴緊咬比分，一次底線線球讓陳雨菲挑戰失敗，並靠著幸運掛網追成平手，但網前吊球又發生失誤，陳雨菲終場以21：17直落二擊敗戴資穎。

第一局

戴資穎在網前和底線與陳雨菲多拍後，利用網前巧妙的吊球取得第1分，隨後再靠著連續2次精準壓線殺球取得3：1領先，陳雨菲靠著小戴的回擊出界追到3：3平手，再靠著對手網前掛網超前，戴資穎網前吊球頻頻出現失誤，讓陳雨菲取得11：5領先。

戴資穎在暫停過後，網前小球和對角挑球仍無法有效發揮，雖然小戴及時回穩，利用凌厲攻勢追分，一度追到只落後2分，陳雨菲用殺球取得局末點，最後以21：17拿下首局。

賽前報導

〔體育中心／綜合報導〕全英羽球公開賽今天進行決賽，世界球后戴資穎尋求女單3連霸只差1勝，小戴的爭冠對手為中國女將陳雨菲，不僅要挑戰生涯對戰12連勝，更要力拚締造歷史新頁，成為自2007年中國名將謝杏芳後首位締造三連霸的女單球員。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/