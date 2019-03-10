SBL》李啟瑋賽前特訓收成效 單節轟17分率璞園5連勝

璞園李啟瑋打出本季代表作，攻下本土最高19分。（記者羅沛德攝）

〔記者廖聿偉／板橋報導〕璞園前鋒李啟瑋打出本季代表作，攻下本土最高19分，且17分集中在第二節，率領璞園單節進帳35分，奠定勝基。終場璞園94：84擊敗達欣，本季對戰5場全勝，戰績16勝14敗，獨居聯盟第4。

賽前李啟瑋與身高204公分的洋將凱爾進行1對1攻守對抗，收到成效。李啟瑋笑說，「我們第一次在賽前做如此的訓練，凱爾防守不斷黏著我，逼得我拉高幅度出手，可能因此手感較好。」

請繼續往下閱讀...

璞園強森今轟下全場最高32分，另外還有10籃板和7助攻，成為贏球的功臣。首節落後10分的璞園於次節完全爆發，一波17：2得攻勢，扭轉戰局。第二節璞園攻下35分，僅失11分，成為勝負的分水嶺，也順利收下5連勝。

達欣洋將梅奧攻下全隊最高26分，但三分球命中率不佳，8投僅1中；麥克連則攻下22分和20籃板，但達欣仍無法擊敗「天敵」璞園，戰績也下滑到第5名。

璞園強森轟下全場最高32分。（記者羅沛德攝）

達欣梅奧切入禁區強行進攻。（記者羅沛德攝）

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/