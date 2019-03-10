ABL》米勒關鍵三分彈 夢想家滅火笑納第17勝

米勒率隊逆轉奪7連勝。（寶島夢想家提供）

〔體育中心／綜合報導〕寶島夢想家今日在主場迎戰上屆冠軍菲律賓火焰，在滿場6000名的觀眾吶喊下，以防守致勝的夢想家在下半場屢次擋下對手進攻，頻頻轉快攻取得領先，大心臟射手米勒更是在第四節連飆2記三分球，幫助夢想家終場以79：71再次滅火，收下賽季第17勝，追平本季聯盟連勝紀錄的7連勝。

今天開球嘉賓請到王建民為夢想家開球，米勒首節開局站上罰球線卻出現罕見噓聲，原來是這場台菲大戰湧進百名菲律賓球迷，讓夢想家球員難得在主場受到如此待遇，不過球員們沒受到影響，李學林及陳世念雙後衛同時在場合拿9分並串動球隊攻勢，第一節結束22：24落後。

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寶島夢想家今天邀請到王建民開球。（寶島夢想家提供）

進入第二節，米勒開局靠著快攻連拿4分，夢想家對菲律賓拉莫斯針對性防守，包夾拉莫斯不讓他接球，多次阻止拉莫斯要球後轉換快攻得手，半場結束夢想家咬住比分以35：37進入下半場。

進入下半場，夢想家靠著阿提諾多次挑戰籃下的拉莫斯要到犯規，第三節還有5分鐘時就讓拉莫斯犯規來到第四犯使得菲律賓將拉莫斯換下場，此後，夢想家肆虐對手禁區，卻還是被菲律賓射手Ray Park jr多次投進外線讓比分僵持不下，第三節結束59：62落後。

進入決勝節，夢想家大心臟射手米勒跳出接管戰局，7分40秒時投進「Back to Back」兩記三分彈將比分以69：66超前，現場觀眾的歡呼聲快掀翻彰化體育館，隨後米勒再包夾拉莫斯抄截快攻給到阿提諾上籃，夢想家靠著積極的防守再次扭轉比賽戰局，單節以20：9攻勢打得菲律賓無招架之力，終場以79：71再次擊敗菲律賓火焰收下七連勝。

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