HVL》力克黑馬瑞芳高工 豐原高商完成史無前例六連霸！

豐商完成史無前例六連霸。（記者林正堃攝）

〔記者粘藐云／台北報導〕107學年度高中排球甲級聯賽男子組冠軍戰，衛冕軍豐原高商碰上本屆黑馬瑞芳高工，以局數3：1獲勝，完成史無前例的六連霸。

平均身高僅177.2公分的瑞工，為6強中最矮，但他們展現不服輸的精神，隊史首度闖進6強決賽，便一路殺進4強；昨天瑞工扳倒強權華僑高中，挺進冠軍戰，挾著這股氣勢，今天開局先給衛冕軍豐商重重一擊，以25：22勝出。

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次局，豐商回穩以25：16扳回一城，第3局雖取得領先，卻在瑞工的緊追下，遲遲無法拉開差距，但最後關頭幾次成功攔網，仍以25：21再下一城。

手握兩局的豐商，第4局展現完成6連霸的決心，開局打出4：0攻勢，讓瑞工只能一路苦追，最終氣力放盡，無力逆轉戰局，以12：25落敗，今年他們寫下的「東北角奇蹟」，最終以亞軍作收。

開局遭遇亂流，豐商教練葉忠桂認為是壓力導致，「壓力大身體緊繃施展不開，影響場上表現。」能夠打出逆轉勝，葉忠桂說：「平常訓練上，我們會加強球員的抗壓性，還有場上的應變，球員也在關鍵時刻運用出來。」

瑞工最後以亞軍作收，教練邱得全坦言，覺得很可惜，「沒想到後面以這麼懸殊的比數輸球。」他認為，前役與僑中一戰，球員體能消耗很大，進而影響冠軍戰表現，但他仍肯定選手的努力，不服輸的他也喊話：「下次我一定會再回來。」

豐商黃鷹扣殺得分。（記者林正堃攝）

豐商張弘燁殺穿防線。（記者林正堃攝）

豐商黃鷹。（記者林正堃攝）

豐商擊敗黑馬瑞芳完成6連霸。（記者林正堃攝）

豐商衛冕成功還締造6連霸大業，賽後開心拋起教練慶祝。（記者林正堃攝）

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