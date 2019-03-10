羽球》網前表現失常 戴資穎不敵陳雨菲三連霸夢碎

戴資穎三連霸夢碎，也終止對戰陳雨霏的11連勝。（路透）

〔記者卓佳萍／綜合報導〕世界球后戴資穎今天台灣時間約9點50分於總獎金100萬美元（約台幣3116萬元）超級1000系列全英公開賽女單決賽出賽，以兩個17：21，不敵世界排名第4的中國一姐陳雨菲，宣告三連霸夢碎，也終止對戰11連勝。

賽前世界球后戴資穎握有對戰陳雨菲11勝0負絕對優勢，兩人上一次是去年法國公開賽四強，戴資穎三局逆轉對手，近三戰都是三局勝出，陳雨菲近期表現趨於穩定，小戴賽前也透露，不管是奧原或是陳雨菲都不是好打的對手；陳雨菲四強時以21：17、21：11贏球，狀況並不差。

請繼續往下閱讀...

戴資穎進場。（路透）

決賽一開始戴資穎成功把球壓在邊邊角角，不過風險也頗高，伴隨著網前失誤，拉不開分差，加上陳雨菲熟悉小戴球路，小戴攻擊施展不開，以5：11落後，接著又奉送過多失誤，好在及時穩住，小戴追到2分差。

陳雨菲首局後半段試圖拖延時間，破壞小戴節奏，遭到主審提醒，不過陳雨菲率先逼出局點，因戴資穎一次判斷失誤，讓陳雨菲帶走首局。

換邊後次局，戴資穎網前小球掌控比較不穩定，首次技術暫停8：11落後，小戴每次試圖把比分追近，總有失誤來攪局，一度來到18平手，最後仍敗在失誤手裡。

戴資穎網前失誤過多。（路透）

陳雨霏終結對戰的11連敗。（路透）

陳雨菲終於擊敗球后戴資穎，賽後倒地慶祝。（路透）

戴資穎飲恨收下亞軍。（路透）

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/