網球》謝淑薇再戰詹家姊妹 印地安泉女雙8強「台灣內戰」

謝淑薇女雙挺進八強。（資料照，法新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕男、女共站的美國印地安泉網賽，謝淑薇／捷克史崔可娃（Barbora Strycova）乘勝追擊！第3種子「台捷聯軍」挾著甫於杜拜聯手封后的銳氣，6：2 、6：0 大破斯洛維尼亞雅庫波維琪（Dalila Jakupovic）／俄國克羅瑪查娃（Irina Khromacheva），2連勝挺進女雙8強，持續朝衛冕邁進。

甫二度榮獲WTA「單月最佳突破獎」的謝淑薇，與史崔可娃正是去年印地安泉冠軍組合， 老經驗「台捷聯軍」 臨場展現壓倒性優勢，開賽與「斯俄人馬」2：2短暫拉鋸，隨即連破帶保横掃10局，只花52分鐘強勢鎖定勝利，即將第3度對決詹家姊妹。2月下旬杜拜網賽，雙方就在準決賽碰頭，謝淑薇／史崔可娃直落2勝出，順勢攻頂完成連莊。

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這項陽光加州進行的WTA Premier Mandatory大賽，女雙共32籤，第8種子詹詠然／詹皓晴歷經1小時13分鐘纏鬥，也挾6：3、6：4強壓烏克蘭雙胞胎奇切諾克（Nadiia Kichenok、Lyudmyla Kichenok），詹家姊妹同樣安抵前8，締造在此合拍最佳戰績，並繼2013年廣州、2015年武漢後，對戰烏國姊妹檔3連勝。

詹家姊妹。（詹詠然（右）提供）

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