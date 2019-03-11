網球》吳東霖智利聖地牙哥惜敗 3盤無緣挑戰賽首冠

吳東霖首度挺進智利聖地牙哥挑戰賽男單冠軍戰。（吳東霖提供）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕總獎金5.416萬美元（約167萬台幣）的智利聖地牙哥男網挑戰賽，20歲台將吳東霖挾著生涯首挫百大高手氣勢，破天荒度挺進單打決賽，可惜激戰3盤仍以7：5、6：7（1：7）、1：6惜敗給玻利維亞第2種子德利恩（Hugo Dellien），屈居亞軍無緣個人第一座ATP挑戰賽冠軍。

年僅20歲、身高188公分的吳東霖， 2016年高雄海碩盃曾爆冷擊退當時排行132的美國勁敵庫德拉（Denis Kudla）而一戰成名，被視為台灣網壇新生代接班人之一，上月他也在埃及打下生涯首座未來賽單打冠軍，世界排名來到個人新高363。

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本週轉戰紅土，吳東霖未受場地差異影響，延續火熱手感拚出10連勝，尤其遙遠南美行過關斬將，接連挑落種子勁敵，包括4強直落2力退世界男單排名93的西班牙33歲外卡老將安都亞（Pablo Andujar），贏得生涯首場Top 100勝利，也是今年首闖挑戰賽單打壓軸的台將。

決賽面對暫居87席的德利恩，吳東霖展現初生之犢氣勢，開賽兩度互破緊咬，盤末關鍵時刻再度突破先下一城；只不過，已打下3座紅土挑戰賽冠軍的南美對手，次盤強力反撲壓制，吳東霖雖苦苦追趕，盤尾回破把戰線拉進搶7，還是被德利恩扳平；決勝盤年輕台將氣力放盡，最終仍遭後勁十足對手逆轉，總計苦戰2小時5分鐘。

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