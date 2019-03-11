MLB》大聯盟頭號新秀受傷 恐無緣開季25人名單

小葛雷諾腹肌拉傷，開季可能從3A打起。（資料照，USA TODAY Sports）

〔體育中心／綜合報導〕大聯盟頭號潛力新秀小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）傳出傷情，因腹肌拉傷至少得休三週，可能無緣大聯盟開幕戰，今年球季預期從3A出發。

藍鳥大物小葛雷諾上週對海盜最後一打席，揮棒時突然感覺體側疼痛，檢查結果為腹斜肌一級拉傷，將停機休養一週，後續兩週可能回小聯盟，或是進行延長春訓。

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藍鳥總管艾金斯（Ross Atkins）表示，對於一位年輕球員、又是第一次感覺到自己受傷，球員難免會很驚恐，所幸只是一級拉傷，仍在可處理的範圍內。「他的揮棒非常有力，這也是受傷的原因之一，我們會謹慎處理，確保他已經可以準備好恢復揮棒，下週會讓他少做旋轉的動作。」

藍鳥總管艾金斯也說，小葛雷諾非常樂觀、積極正向，最令他失望的就是不能打球，因為他非常熱愛競爭，他很想上場打球，也把出賽視為進步機會。

小葛雷諾在本季大聯盟潛力新秀排名第一，身為名人堂球星之子讓他備受期待，去年在小聯盟一路殺上3A，單季打擊三圍.381/.437/.636，本次春訓至今19支4，貢獻1打點尚未開轟。

大聯盟官網指出，這位20歲的潛力大物正在競爭開季25人名單一席，但外界普遍預期本季他會從3A出發，而且若藍鳥延後小葛雷諾上大聯盟的時間，就能獲得多1年的控制權，小葛雷諾的傷勢，讓球團更能方便作業。

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