MLB》金鶯5屆明星瓊斯出走 1年約轉戰響尾蛇

5屆明星外野手瓊斯轉戰響尾蛇。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕五屆明星外野手瓊斯（Adam Jones）找到新東家，美媒報導瓊斯已與響尾蛇談妥1年合約，預估年薪300萬美元（約新台幣9254萬元），待體檢通過即生效。

在金鶯效力11季的瓊斯，5度入選明星賽，拿過4座金手套獎，多項數據都是隊史前十，在當地熱心公益，積極參與社區活動，有「巴爾的摩先生」之稱，上季出賽145場，15轟、63打點是加盟金鶯後最少，季中曾拒絕被交易到費城人，季後成為自由球員。

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《ESPN》指出，33歲的瓊斯已同意與響尾蛇簽1年合約，大聯盟官網認為，生涯主守中外野的瓊斯，轉戰響尾蛇後，外野三個位置可能都會輪到。瓊斯上季末也曾因球隊想練潛力新秀，移防到右外野。

由於原本的主戰中外野手波洛克（A.J. Pollock）成為自由球員後離開，響尾蛇把內野手馬堤（Ketel Marte）拉到外野，原本的備用中外野手戴森（Jarrod Dyson）在春訓一開始就受傷，讓響尾蛇的板凳深度受限。

目前響尾蛇預計讓佩洛塔（David Peralta）擔任先發左外野手，馬堤守中外野，蘇薩（Steven Souza Jr.）守右外野，但球團也在考慮讓馬堤偶爾回防二游，新簽下的瓊斯尚未確定角色定位。

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