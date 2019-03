全英賽》日本球王勇退丹麥一哥 男單摘冠再寫歷史

桃田賢斗成為首位在全英賽奪冠的日本男單選手。(法新社)

〔體育中心/綜合報導〕全英公開賽男單冠軍戰,今天凌晨由日本的世界球王桃田賢斗對上丹麥一哥安賽龍,最終桃田鏖戰三局,以21:11、15:21、21:15擊敗安賽龍,再度創造紀錄,成為全英百年歷史來第一位在男單奪冠的日本選手。

History is made.

With a brillant victory over Viktor Axelsen , Kento Momota becomes the first ever Japanese player to win a MS title at the @YonexAllEngland #YAE19 #HSBCBWFbadminton pic.twitter.com/RBVmsIOlNX