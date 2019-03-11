全英賽》日本球王勇退丹麥一哥 男單摘冠再寫歷史

桃田賢斗成為首位在全英賽奪冠的日本男單選手。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕全英公開賽男單冠軍戰，今天凌晨由日本的世界球王桃田賢斗對上丹麥一哥安賽龍，最終桃田鏖戰三局，以21：11、15：21、21：15擊敗安賽龍，再度創造紀錄，成為全英百年歷史來第一位在男單奪冠的日本選手。

History is made.

With a brillant victory over Viktor Axelsen , Kento Momota becomes the first ever Japanese player to win a MS title at the @YonexAllEngland #YAE19 #HSBCBWFbadminton pic.twitter.com/RBVmsIOlNX — BWF （@bwfmedia） 10 March 2019

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賽前桃田握有對戰9連勝優勢，首局中段靠著多拍來回，慢慢逼出安賽龍的失誤，以21：11先聲奪人。不過安賽龍也是有備而來，藉著人高馬大的殺球優勢，以21：15扳回一城，把比賽拖入第三局。

決勝局安賽龍先來個4：0下馬威，不過桃田冷靜應對再逼出安賽龍失誤，逐漸把比分追上，兩邊互咬比分，桃田換邊時取得11：9領先，比賽後段桃田連拿6分，讓安賽龍疲於奔命，最終還是飲恨吞下亞軍。

桃田賢斗（右）與安賽龍。（法新社）

賽後2人互相致意。（法新社）

賽後2人互相致意。（路透）

桃田贏球慶祝。（法新社）

安賽龍殺球後振臂。（路透）

其他單項方面，女單由中國陳雨菲奪冠，女雙冠軍由中國組合陳清晨/賈一凡拿下，男雙冠軍是印尼組合哈珊（Mohammad Ahsan）／塞提亞萬（Hendra Setiawan），混雙冠軍是中國的鄭思維/黃雅瓊。

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