英超》英超搶4關鍵戰 曼聯作客不敵兵工廠

擊敗強敵曼聯的兵工廠，全取重要的3分積分。（路透）

〔體育中心／綜合報導〕英超第30輪賽事，由紅魔曼聯（Manchester United）作客槍手兵工廠（Arsenal），賽前曼聯以58分積分暫居第4，排名第5的兵工廠則是57分積分，這場比賽槍手靠著扎卡（Granit Xhaka）的破門以及奧巴梅洋（Pierre-Emerick Aubameyang）的12碼點球，終場2：0帶走比賽勝利，這也讓槍手積分超越紅魔上升至英超前4。

比賽第12分鐘，扎卡（Granit Xhaka）於禁區外一記遠射，曼聯的西班牙門神德赫亞（David de Gea）第一時間對來球判斷錯誤，重心偏移錯邊的情況下，只能眼睜睜看著球入網，讓主隊先馳得點1：0，這次判斷失誤對曼聯一直以來最穩定的後防大將來說，此情況相當罕見。

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下半場比賽第68分鐘，拉卡傑特（Alexandre Lacazette）在禁區要到一次犯規，奧巴梅洋（Pierre-Emerick Aubameyang）操刀主罰得手，比分改寫至2：0，前一次對上熱刺時才踢丟關鍵12碼罰球的奧巴梅洋，這回沒再搞砸，穩穩將球踢入網，也讓兵工廠取得保險分，終場2：0，槍手在自家酋長球場（Emirates Stadium）笑納重要的一場勝利。

兩隊今年對戰3次，各拿下1勝1和1敗，由於這輪賽事熱刺（Tottenham Hotspur）先爆冷輸球，這也讓排名第4的兵工廠與第3的熱刺只有1分差，第5的曼聯也只有3分差，因此今年英超前4的爭奪戰會越來越精彩。

兩隊控球時間比，曼聯有53.9%，兵工廠為46.1%，兩隊射門次數皆是14次，曼聯有4次射正，而兵工廠則是3次射正。

扎卡進球後的慶祝動作。（路透）

本場踢進12碼罰球的奧巴梅洋。（法新社）

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