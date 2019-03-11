NBA》CP3關鍵火鍋 火箭1分差險勝獨行俠

保羅在最後時刻送關鍵火鍋（今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕今天上演德州大戰，賽前氣勢如虹的火箭已經拿下七連勝，此戰面對排名後段班的獨行俠卻陷入苦戰，不過靠著保羅（Chris Paul）在關鍵時刻送出的助攻以及火鍋，火箭以1分差氣走獨行俠，笑納本季最長的八連勝。

哈登本戰命中率不佳（今日美國）

本場大鬍子哈登（James Harden）命中率不佳是戰局膠著的主因，前三節火箭還帶著9分的領先進入決勝節，獨行俠雖一度扳平戰局，保羅在關鍵時刻先是在禁區助攻給E.戈登（Eric Gordon）拿下超前分，一分半鐘再找到底角的塔克（PJ Tucker）投出奠定勝基的三分彈，讀秒階段火箭領先一分，布朗森（Jalen Brunson）的最後一擊遭到保羅的火鍋封阻，火以94：93帶走勝利。

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哈登本戰命中率不佳，全場25投僅7中，拿下20分，E.戈登砍下全場最高的26分，中鋒卡培拉（Clint Capela）也有17分、12籃板的進帳。

東契奇繳出準大三元成績（美聯社）

獨行俠方面，超級新星東契奇（Luka Doncic）19分、15籃板、9助攻的準大三元成績，布朗森也有18分、7籃板的表現。

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