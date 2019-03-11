NBA》林書豪賞「白邊」火鍋 不看人背後妙傳讓主播狂讚（影音）

林書豪賞懷特塞德火鍋。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕台裔後衛林書豪今拿11分、3籃板，連2戰得分達雙位數，除了賞給213長人火鍋，還上演一次精彩的「不看人（no-look）」背後妙傳，登上NBA官方推特，最終暴龍以125：104痛宰熱火，喜收2連勝。

林書豪上半場仍在找手感，直到第三節最後5.6秒靠切入上籃得分開張，第四節開局先靠防守建功，賞給熱火「白邊」懷特塞德 （Hassan Whiteside）火鍋，下一波進攻又從魏德（Dwyane Wade）成功抄球。

請繼續往下閱讀...

林書豪逐漸找回手感，緊接著投進本場比賽個人首顆三分彈，比賽剩下5分38秒，林書豪背對籃框將球送至通往籃下的阿努諾比（OG Anunoby），出乎意料的傳球手法讓主播狂讚，「傳得太好了！超美的傳球！」，官方上傳影片後也獲得熱烈迴響。

Jeremy Lin no-look on the dime to OG! pic.twitter.com/m5yCZeqSvU — NBA （@NBA） 2019年3月10日

暴龍戰績為48勝19敗，排東部第二，與公鹿有2.5場勝差，客場之旅最終戰對上騎士。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/