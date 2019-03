NBA》林書豪賞「白邊」火鍋 不看人背後妙傳讓主播狂讚（影音）

林書豪賞懷特塞德火鍋。(美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕台裔後衛林書豪今拿11分、3籃板,連2戰得分達雙位數,除了賞給213長人火鍋,還上演一次精彩的「不看人(no-look)」背後妙傳,登上NBA官方推特,最終暴龍以125:104痛宰熱火,喜收2連勝。

林書豪上半場仍在找手感,直到第三節最後5.6秒靠切入上籃得分開張,第四節開局先靠防守建功,賞給熱火「白邊」懷特塞德 (Hassan Whiteside)火鍋,下一波進攻又從魏德(Dwyane Wade)成功抄球。

林書豪逐漸找回手感,緊接著投進本場比賽個人首顆三分彈,比賽剩下5分38秒,林書豪背對籃框將球送至通往籃下的阿努諾比(OG Anunoby),出乎意料的傳球手法讓主播狂讚,「傳得太好了!超美的傳球!」,官方上傳影片後也獲得熱烈迴響。

Jeremy Lin no-look on the dime to OG! pic.twitter.com/m5yCZeqSvU