NBA》恩比德回歸砍33分 七六人勝溜馬升至東部第三

恩比德回歸就繳出好表現。（今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕七六人本戰坐鎮主場面對來訪的溜馬，同時也迎來好消息，因傷缺陣數場的明星中鋒恩比德（Joel Embiid）終於回歸，此戰大爆發砍33分，帶領七六人以106：89收下勝利，戰績追平溜馬，排東部第三。

溜馬波丹諾維奇拿18分。（今日美國）

溜馬第二節靠著克羅埃西亞射手波丹諾維奇（Bojan Bogdanovic）以及M.透納（Myles Turner）的發揮下，帶著雙位數的領先進入下半場，不過易籃後風雲變色，B.西蒙斯（Ben Simmons）、恩比德、T.哈里斯（Tobias Harris）甦醒，帶頭反超分數，並靠著嚴密防守讓溜馬該節只拿11分，決勝節七六人不給溜馬逆轉的機會，轟下34分帶走勝利。

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此戰恩比德回歸就拿下全場最高的33分，並且抓下12籃板，B.西蒙斯也繳出15分、6助攻，T.哈里斯則有16分、8籃板、4助攻的成績。溜馬方面，波丹諾維奇砍下全隊最高的18分，楊恩（Thaddeus Young）9分、9籃板。

西蒙斯。（美聯社）

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