MLB》杜洛威斯基火力薄弱？ 洋基教練不擔心

五屆明星游擊手杜洛威斯基。（今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕洋基季後簽下五屆明星游擊手杜洛威斯基（Troy Tulowitzki），熱身賽表現開高走低，7場下來打擊率僅0.176，火力輸出有限，但洋基教練布恩（Aaron Boone）並不擔心。

杜洛威斯基今年熱身賽首度亮相，首局首打席就從藍鳥投手史卓曼（Marcus Stroman）敲出右外野方向洋春砲，之後對上海盜又夯出一發三分砲，但杜洛威斯基近期手感欠佳，今對海盜3打數沒安打還吞下2K，洋基終場以6：5勝出。

請繼續往下閱讀...

大聯盟熱身賽開打兩週，杜洛威斯基狀態降溫不免讓球迷感到擔憂，對此布恩則是樂觀看待，他告訴《ESPN》，「我從他身上看到很多正面事物，現在他要做的就是多打一點找回手感。」

杜洛威斯基曾被譽為洋基名將基特接班人，但他在2015年被交易到藍鳥後，傷痛不斷，前年因傷僅出賽66場，去年因腳踝傷勢整季缺席，季後遭球隊買斷，藍鳥還認賠3800萬美元薪資。之後杜洛威斯基以底薪55.5萬美元加盟洋基，新球季將扛下游擊守備。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/