NBA》艾德瑞吉、德羅森合轟57分 馬刺退公鹿收5連勝

艾德瑞吉率馬刺奪勝（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕馬刺賽前主場戰績是可怕的25勝7敗，今在家發揮超強實力，靠著艾德瑞吉（LaMarcus Aldridge）和德羅森（DeMar DeRozan）合砍57分，以121：114擊敗來訪的東部強權公鹿。

德羅森（美聯社）

第一節，公鹿在亞德托昆波（Giannis Antetokounmpo）及米德爾頓（Khris Middleton）的穩定發揮下保持領先，易籃後，德羅森擔起攻擊箭頭，單節拿下10分，艾德瑞吉挹注9分，馬刺下半場拿了67分力壓對手，成功逆轉公鹿，奪下近期的5連勝。

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公鹿「字母哥」亞德托昆波本場表現依舊不俗，拿下27分、13籃板、6助攻的全能成績，布雷德索（Eric Bledsoe）也有21分、6助攻。馬刺以艾德瑞吉拿下29分、15籃板最佳，德羅森也有28分進帳，米爾斯 （Patty Mills）16分。

「字母哥」亞德托昆波（美聯社）

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