NBA》湖人為詹皇找新幫手 傳鎖定「氣氛大師」

巴特勒。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕今夏有許多重量級球星可能投入自由市場，包括湯普森（Klay Thompson）、杜蘭特（Kevin Durant）、雷納德（Kawhi Leonard）以及厄文（Kyrie Irving）等人，不過根據美媒報導，湖人隊要替詹皇找新幫手，鎖定的對象是七六人隊的巴特勒（Jimmy Butler）。

《ESPN》記者Kevin Arnovitz透露，湖人隊原本預計追逐的鵜鶘一哥A.戴維斯（Anthony Davis），目前看來是不太可能成功，此外他們也還沒成為雷納德、杜蘭特、厄文、沃克等球星的候選球隊，不過湖人今夏擬向巴特勒提出4年1.41億美元的合約，有了他與詹姆斯聯手，加上一竿小將，湖人下季要衝擊季後賽大有可為。

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巴特勒將滿30歲，先前待在公牛和灰狼都傳出與隊友不合，讓休息室氣氛很不愉快，鬧得沸沸揚揚，今年出走到七六人，不過依然傳出他沒能融入費城團隊，目前他在七六人打了44場，場均出賽33分鐘，繳出18.6分、5.2籃板、3.9助攻。

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