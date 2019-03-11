英超》利物浦主場灌4球取勝 積分緊咬龍頭曼城

利物浦於主場4：2獲得勝利，目前積分落後曼城1分。（歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕英超第30輪賽事，紅軍利物浦主場迎戰來訪的伯恩利，這場比賽紅軍勢必得拿下勝利，靠著菲爾米諾（Roberto Firmino）及馬內（Sadio Mané）雙雙梅開二度，利物浦終場就是以4：2擊敗伯恩利，紅軍目前英超積分73分，落後龍頭曼城僅1分之差。

比賽第6分鐘，魏斯伍德（Ashley Westwood）開出一記角球，皮球直接旋進球門內，幫助客隊首開紀錄1：0領先，隨後比賽第19分鐘，薩拉（Mohamed Salah）在右路下底傳中，防守球員和門將皆未能將球清出，因此被菲爾米諾逮到機會破門成功，紅軍將比分扳平1：1，比賽第29分鐘，馬內在禁區內撿到伯恩利球員的解圍球，直接一腳將球踢進球門，紅軍將比分超前至2：1。

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比賽第67分鐘，薩拉赫持球單刀殺入禁區後與防守球員發生碰撞，迅速將球回傳給後插上的菲爾米諾直接破門，紅軍將比分拉開至3：1，傷停補時，伯恩利的古德蒙得森（Jóhann Guðmundsson）以及馬內再各自替球隊補上一球，最終比分4：2，利物浦在主場全取3分積分，排名持緊追在曼城之後。

利物浦下一戰將於3月14日作客拜仁慕尼黑，準被拚搶歐冠盃8強門票，前一場兩隊在利物浦主場0：0踢和。

本場比賽後，利物浦有3名球員英超進球數達雙位數，分別是薩拉的17球，馬內的16球以及菲爾米諾的11球，紅軍的鋒線三叉戟進攻火力相當兇猛，這也是利物浦今年整體狀態火熱的重要因素之一。

本場比賽利物浦擁有68.8%的控球時間比，而伯恩利則只有31.2%，射門次數是懸殊的利物浦22：3伯恩利，射正次數利物浦5：2伯恩利。

本場梅開二度的菲爾米諾（圖右），英超進球也來到雙位數。（歐新社）

單場進兩球的馬內本季英超進球數來到16，衝上進球榜第5。（歐新社）

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