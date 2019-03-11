MLB》殘念！3場好投後 王維中遭下放

王維中3場熱身賽0失分。（資料照，美聯社）

〔記者倪婉君／綜合報導〕今年從韓職重返美職發展的運動家左投王維中，今天在大聯盟熱身賽第3度登板，中繼1.1局無失分，還繳出單局飆3K好投，但可惜在賽後遭下放小聯盟。

26歲的王維中1日對洛磯、6日對遊騎兵都是在9局登板，累計2局投球未被敲安無失分，還拿下2次救援成功，在重返美職後接連拿出完美壓制力。

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今天面對白襪，王維中則在7局2出局滿壘局面上場，一上來雖被敲出清壘的二壘安打，但失分記在前一任投手身上，之後再送出三振解危。值得一提的是，王維中在8局續投，連飆3K，也拿下1次中繼成功，運動家終場以7：6贏球。

在今年大聯盟熱身賽，王維中累計出賽3場投3.1局飆5K無失分，表現相當出色，只可惜在賽後仍遭下放，目前在運動家3A的名單中已見到他的名字。

王維中原本期待爭取進入開季25人名單，也希望隨隊赴日本於20、21日在東京巨蛋和水手進行海外開幕戰，可惜目前希望落空，只能期盼季中拚上大聯盟的機會。

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