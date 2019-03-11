英超》阿扎爾關鍵追平 助切爾西保有爭4希望

比利時邊鋒阿扎爾（圖左）於比賽最後階段替切爾西扳平比分。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕英超第30輪賽事，藍軍切爾西（Chelsea）主場迎戰今年賽季狀況不錯的狼隊（Wolves），切爾西靠著阿扎爾（Eden Hazard）在傷停補時踢進關鍵追平球將比賽踢和，最終兩隊以1：1和局收場，這場和局讓少賽1場的切爾西還保有爭英超前4的希望，落後第4的兵工廠僅3分差。

下半場比賽第56分鐘，狼隊靠著墨西哥前鋒勞爾（Raúl Jiménez）的一記挑射進門，幫助客隊先馳得點1：0，直到下半場傷停補時第92分鐘，切爾西才靠著比利時天王阿扎爾從左路內切至中路，於禁區外直接起腳，皮球經過一個彈跳後進球門右下死角，幫助藍軍在最後時刻追平比分，終場兩隊1：1握手言和。

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切爾西現階段少賽一場，英超積分57分排名第6，排第4的兵工廠（Arsenal）有60分，第5的曼聯（Manchester United）則是58分，這場比賽以和局收場，讓藍軍尚有機會爭英超前4的位置，狼隊目前積分則是44分排名第7。

狼隊錯失自1974─1975年賽季以來，首次於頂級聯賽主客場雙殺切爾西的機會，前一場對戰於英超第15輪，狼隊主場2：1擊敗藍軍。

本季阿扎爾於英超表現相當優異，取得13顆進球外加11次助攻，其中助攻數排名英超第1。

本場比賽控球時間比，切爾西75.8%：24.2%狼隊，掌握大部分控球時間的切爾西射門次數達到22次包括6次射正，狼隊則僅有2次射門包含1次射正。

勞爾用精彩的挑球進門替狼隊首開紀錄。（美聯社）

薩里的球隊還持續保有爭取英超前4的機會。（法新社）

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