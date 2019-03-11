日職》則本昂大右肘動刀 樂天推岸孝之開幕戰先發

樂天開幕戰由岸孝之擔任先發。（資料照，記者黃耀徵攝）

〔體育中心／綜合報導〕日職樂天金鷲開幕戰先發確定，去年洋聯防禦率王岸孝之，獲監督平石洋介欽點，將在3月29日作客羅德的開幕戰掛帥先發，同為開幕戰先發熱門的則本昂大，則因右肘舊傷動刀，恐缺席上半季。

多家日媒報導，樂天確定由岸孝之擔任開幕戰先發，監督平石洋介表示，岸孝之擁有極強的拚搏意志，是最能夠信賴的投手，所以將開幕戰重任託付給他。岸孝之上季出賽防禦率2.72，勇奪洋聯防禦率王。

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34歲的岸孝之過去曾在西武獅效力10年，2度擔綱開幕戰先發，前年回鄉加盟樂天，曾是開幕戰先發內定，但因流感未能登板，這次再獲監督親自指名，將是岸孝之日職生涯第3次擔任開幕戰先發，也是加盟樂天後首次。

岸孝之表示，這次會小心謹慎別再感冒，希望能達到監督期望，盡力幫助球隊取勝，期許自己能讓東北球迷感到再次振奮。

另一方面，樂天王牌則本昂大連5年奪洋聯三振王，原本也是開幕戰熱門，但在上月春訓期間，因頸部不適取消先發，下二軍調整後確認右肘有慢性損傷，將動刀缺席開季，日媒認為則本昂大要在上半季回歸有難度，本季恐怕也無法角逐三振王。

則本昂大右肘動刀歸期未定。（資料照，記者林正堃攝）

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