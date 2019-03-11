MLB》馬林魚尋殷仔使用說明書 官網分析新賽季定位

陳偉殷。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕台灣左投陳偉殷昨從先發改當中繼，繳出4局無失分的好投，轉型收到不錯效果，目前馬林魚仍在尋找陳偉殷使用方式，大聯盟官網作家分析，陳偉殷新賽季可能會在先發與長中繼兩頭跑。

陳偉殷去年主場出賽13場，戰績5勝3敗防禦率是高水準的1.62，但來到客場，13戰僅奪1勝、吞下9敗，防禦率高達9.27，表現完全判若兩人。

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昨陳偉殷轉換身分從先發改當中繼，4局只被敲1安無失分，比前2戰先發被打爆的表現好上許多，也因此再次掀起新賽季可能轉任牛棚的討論，大聯盟官網作家Joe Frisaro分析，馬林魚很可能會讓視情況賦予陳偉殷任務，「有時候會是先發，也有可能會從牛棚出發，畢竟他去年主客場差距大，教練團也還在尋找正確使用方式。」

另一方面，總教練馬丁利（Don Mattingly）向《美聯社》表示，如果主客場問題仍存在，那可能會重新安排他的出賽時間，「可能會讓他多休息一天，讓他連排兩場主場也有可能。」

陳偉殷春訓熱身賽出賽3場、有2場先發，拿到0勝1敗，防禦率是偏高的11.05。

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