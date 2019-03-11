足球》巴西中場庫蒂尼奧不開心 想轉會到曼聯

去年1月以高價從利物浦轉會至巴薩的庫蒂尼奧。（資料照，路透社）

〔體育中心／綜合報導〕巴西中場大將庫蒂尼奧（Philippe Coutinho）被傳出在巴塞隆納過得不開心，想要離開巴薩回歸英超的賽場，目標可能是他先前效力的球隊利物浦的死對頭曼徹斯特聯隊。

《Sunday Mirror》報導指出，庫蒂尼奧在巴薩過得不愉快，並且已和多名曼聯的球員談過他的意願，而庫蒂尼奧的轉會身價將達到1億英鎊。

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這位前利物浦球星去年1月份才以1.42億英鎊的天價轉會費去到巴薩，有報導指出他可能不會定居在加泰隆尼亞，他認為自己比較適合英超的賽場，由於今年賽季巴薩的先發位置競爭依舊激烈，庫蒂尼奧並沒能完全站穩先發地位，且這賽季表現不像上賽季般令人驚艷，或許是此原因才萌生去意。

若曼聯欲爭取這位中場球星，可能面臨到的競爭對手是來自法甲的豪門─巴黎聖日耳曼，西班牙的《Mundo Deportivo》報導指出，大巴黎在庫蒂尼奧轉會至巴薩之前就已經向他拋出橄欖枝，這回機會又來到，巴黎勢必會想去追逐這名曾經沒得到手的球員。

在巴薩的隊友皮克（Gerard Piqué）受訪時提到：「庫蒂尼奧今年有個很好的賽季，因為當初他的轉會費很高，所以大家都會對他抱有相當高的期待，而且賽季尾聲將需要他帶著高檔的表現來幫助我們，而我相信他會。」

庫蒂尼奧目前已經替巴薩出賽60場，攻進16球，今年賽季在西甲賽場只攻進4球加上2助攻，歐冠賽場則是1球3助攻。

在利物浦時期踢出頂尖身手的庫蒂尼奧。（資料照，美聯社）

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