NBA》跌破眼鏡！布克砍37分 爐主太陽擊退「五星勇」

杜蘭特在第四節提前傷退。（今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕球迷要跌破眼鏡了，今天衛冕軍勇士在主場面對太陽，上演龍頭對上爐主的對決，賽前外界一片看好勇士能夠輕鬆奪勝，不過此戰太陽一哥布克（Devin Booker）砍下37分，力壓「五星勇」眾將表現，終場率太陽以115：111擊敗勇士。

布克帶領球隊擊敗勇士。（今日美國）

首節勇士展現宰制力，杜蘭特（Kevin Durant）強力得分，開賽5分鐘就打出14：5的攻勢，不過次節勇士防守潰不成軍，布克、布里吉斯（Mikal Bridges）帶起進攻節奏，單節猛轟40分，反倒勇士只拿到28分，遭追到只剩下1分。

請繼續往下閱讀...

決勝節兩隊互有領先，杜蘭特卻在第四節剩下6分鐘時，一次進攻造成腳踝扭傷提前傷退，勇士進攻端失去大將。時間剩下23.7秒，勇士落後3分，柯瑞（Stephen Curry）三分嘗試沒有成功，最終就吞下敗仗。

柯瑞此戰三分命中率不佳。（今日美國）

勇士此戰命中率不佳，以三分見長的衛冕軍，此戰43投僅10中，種下本場的敗因，而K.湯普恩森（Klay Thompson）以及柯瑞的9次失誤，也讓勇士打得跌跌撞撞。

狀元郎艾頓。（今日美國）

太陽一哥布克本場23投13中，轟下37分、11籃板、8助攻，小歐布瑞（Kelly Oubre Jr.）也有22分、5籃板的表現，狀元艾頓（DeAndre Ayton）18分、9籃板。

勇士方面，提前傷退的杜蘭特25分，K.湯28分、5籃板，不過三分球15投僅4中，柯瑞18分、8助攻。



還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/