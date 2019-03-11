田徑》東奧參賽辦法終於定調 多項標準創歷年來最難

「台灣最速男」楊俊瀚。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者卓佳萍／綜合報導〕國際田總昨天於卡達杜哈召開會議，通過2020東京奧運參賽辦法，決定在推行世界積分制的大前提下，仍保有客觀達標機制，而且達標時間從今年7月1日提前至5月，選手多了不少比賽可以開始拚參賽標準。

去年底國際田總頒布初步奧運參賽標準，當時僅寫道選手可以透過二擇一方式參加東京奧運，但並沒有列出客觀參賽標準，今天國際田總總算公布，不過這份標準可能創下過去5屆奧運以來，最困難的客觀參賽標準。

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東京奧運田徑參賽標準。（取自國際田總官網）

尤其是馬拉松項目，男子馬拉松標準為2小時11分30秒，女子為2小時29分30秒，上屆里約奧運為2小時19分、2小時45分，不過選手仍可另外選擇以世界排名積分，衝奧運門票。

男子徑賽部分，100公尺標準為10秒05、200公尺為20秒24，若以楊俊瀚個人最佳來看，200公尺20秒23可達標，100公尺最佳則是10秒11，則必須再突破，田賽部分，男子標槍85公尺，鄭兆村若保持穩定成績，達標並非難事。

達標時間從今年5月1日開始計算，至明年6月29日為止，積分制則為達標期間最佳五場賽事，換算積分，列世界排名，奧運田徑總量為1900位運動員，根據達標規則，積分與直接達標席次將各佔50%，以台灣選手為例，可能準備積分制，比較有利。

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