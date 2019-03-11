足球》巴洛特利進球慶祝動作 新花招超吸睛

攻進全場唯一球的巴洛特利，進球後和隊友玩剪刀石頭布。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕效力於法甲球隊馬賽的義大利籍前鋒巴洛特利（Mario Balotelli）在法甲第28輪賽事中，攻進全場唯一的一球，幫助馬賽擊敗前東家尼斯，而整場最吸引人的時刻便是巴洛特利進球後的慶祝動作。

這輪賽事馬賽在主場迎戰來訪的尼斯，下半場比賽第61分鐘，盧卡斯（Lucas Ocampos）在左路一個傳中球至禁區內，巴洛特利頭錘進網，幫助馬賽打破鴨蛋1：0領先，這比分也維持到最後，最終馬賽就是以1球之差擊敗尼斯。

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pic.twitter.com/yqAzjotfuQ — Mario Balotelli （@FinallyMario） 2019年3月11日

巴洛特利在進球後和隊友托萬（Florian Thauvin）坐在地上玩起剪刀石頭布的小遊戲，相當特別的慶祝。

巴洛特利告訴他的經紀人，他想要留在馬賽，他在這裡過得很高興，雖然前兩個賽季在尼斯待得也不錯，但馬賽是一支不同層級的球隊，擁有不同的足球風格及氛圍，他也提到，馬賽是全法國最大的球會，這是尼斯完全無法相比的。

巴洛特利比起年輕時改變許多，他曾說過：「我不會因為進球而慶祝，因為那只是我的工作。當一個郵差送信時，他會慶祝嗎？」

今年巴洛特利在法甲聯賽替馬賽攻下5球1助攻。

上週進球才用拍照上傳IG的新奇慶祝方式，這週進球又有新花招出現。（資料照，路透社）

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