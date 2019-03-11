MLB》不想再被噓！ 達比修有：渴望球迷高呼我的名字

達比修有不想再被球迷噓。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕日投達比修有上季拿6年大約加盟小熊，卻因傷勢未能投出身價，僅先發8場獲1勝3敗，近日受訪時表示不想再聽到球迷噓聲，對於春訓近況感到滿意。

「我再也不想被噓了，我想要他們呼喊我的名字（Yu），我只想要這個。」達比修有說，去年他先發8場、僅3場是在主場，其中1場五月的比賽，他在主場對洛磯先發，僅投4.1局狂丟6分吞敗，慘遭自家球迷狂噓。

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今年春訓至今，達比修有出賽2場獲1勝，3.1局投球送出3次三振，防禦率2.70，他坦言去年因為有大約在身，確實感覺到壓力，今年的感覺好很多，也對球隊更加熟悉，整體狀況好很多。

「去年我告訴別人，我是小熊隊的球員，但我當時是新來的，全隊除了布萊恩（Kris Bryant）和瑞佐（Anthony Rizzo），其他都不認識，但今年，隊友跟記者們我都認識了。」達比修有說。

達比修有也說，去年他覺得自己很健康，但是覺得身體沒有力量，滑球跟速球也沒力，雖然球速能到95、96英哩，但覺得球很沒力，但他現在就算只投到92、93英哩，他也有信心能解決打者。

雖然小熊總教練梅登（ Joe Maddon）目前僅欽點萊斯特（Jon Lester）擔任開幕戰先發，尚未公佈其他開季輪值，但美媒預期達比修有將擔任二號先發，有望對上前東家遊騎兵，達比修有笑說，他想過這個可能性，已經準備好要打趴前隊友們。

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