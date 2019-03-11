排球》「是妳們讓我找回光芒」 超跑洋將感性告別台灣

極速超跑Shainah感性告別台灣。（取自極速超跑女子排球隊官方臉書）

〔體育中心／綜合報導〕極速超跑今年加入企業排球聯賽，首度引進加拿大外援「黑色閃電」約瑟芙 （Shainah Joseph），帶給球迷全新體驗，約瑟芙今天在臉書感性告別，感謝台灣讓她重拾對於排球的愛，也找回自己的光芒。

Shainah坦言，在來台灣打球以前，自己其實非常沒有自信、感到困惑，甚至懷疑自己對於打排球的愛與熱情。最近她一度懷疑身為球員的自己，質疑自己打排球的能力，甚至自問到底還要不要繼續打球，這是她生涯第一次有此感受。

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Shainah認為，遭遇困境其實逼迫她去找尋解答，也讓她有機會真正地省視自己，她自認她可能還沒有找到所有的答案，但她再次找回了對於排球的熱愛，她也發現自己不服輸的競爭意志，讓她拒絕不戰而敗。

Shainah最後感性表示，最重要的是，她找到了自己體內的那道光芒，當她在場上與隊友一起打球，是光芒最閃耀的時刻，她知道自己還有很多地方需要學習，但她很期待往後的旅程，「謝謝你，台灣，你不只讓我找回對排球的愛，也給了我一輩子的好朋友，期待再次見面。」

極速超跑Shainah開心與隊友慶祝。（取自極速超跑女子排球隊官方臉書）

極速超跑Shainah展現優異彈跳能力。（取自極速超跑女子排球隊官方臉書）

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