MLB》洋基強打捕手傷癒手感冷 教練和隊友為他說話

洋基強打捕手桑契斯。（資料照，今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕洋基強打捕手桑契斯（Gary Sanchez）去年左肩動刀，趕在今年春訓回歸，表現不如預期，打擊率是淒慘的0.154，總教練布恩（Aaron Boone）仍對他懷抱信心，隊友畢坦西斯（Dellin Betances）也認為外界不須過度擔心。

桑契斯過去3個賽季累計71轟，但去年因傷表現起伏跌宕，終於在季後決定動刀，休兵3個月後趕上熱身賽，布恩看好桑契斯今年能夠強勢回歸，繳出一個「驚人的賽季」，就算春訓手感急凍，布恩仍秉持相同看法，「他接捕沒有問題，現在大家擔心的是他的打擊，我想他試著在找出攻擊節奏，找到揮棒的最佳時機點。」

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桑契斯也自認恢復狀況良好，表現符合預期，雖然至今13打數僅有2安，但有些球打得很紮實。

洋基投手畢坦西斯告訴《紐約郵報》，他認為大家太在意熱身賽數字，「我根本一點都不擔心桑契斯，他繳出一個起伏的賽季，但你會明白這不是他想要的，而且大家都很清楚桑契斯是什麼樣的球員，他會重拾頂級身手。」

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