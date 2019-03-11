NBA》活塞近況絕佳！三節打趴公牛笑納5連勝

葛瑞芬（圖左）今日僅上場27分鐘，便攻下全場最高的28分。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕賽前4連勝的活塞於主場迎戰公牛，靠著葛瑞芬（Blake Griffin）轟下28分的帶領下，131：108拿下5連勝，公牛則是吞下2連敗。

比賽上半場結束，活塞以61：55微幅領先，本場關鍵分水嶺在第3節，活塞單節攻下42分，繳出57.7%的超水準命中率，包括12投中6的三分球，單節大勝公牛17分之多，葛瑞芬（Blake Griffin）這節攻下17分，卓蒙德（Andre Drummond）拿到9分，以及R.傑克森 （Reggie Jackson）的8分。

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前3節打完活塞以103：80取得大幅領先，教練凱西（Dwane Casey）也決定讓葛瑞芬、卓蒙德和R.傑克森3名主將第4節直接休息，終場活塞以131：108痛宰公牛，明天迎戰同樣在競爭東部第6的籃網。

活塞的葛瑞芬僅出賽27分鐘以14投10中的超高效率，攻下全場最高的28分外加6籃板5助攻，R.傑克森貢獻21分，卓蒙德拿下16分15籃板的雙十演出，板凳出發的蓋洛威（Langston Galloway）則是挹注21分。

公牛的謝爾登（Wayne Selden）從板凳出發，攻下全隊最高的18分，馬卡南（ Lauri Markkanen）和波特 （Otto Porter Jr. ）同樣貢獻17分和6籃板的表現。

這場勝利之後活塞取得5連勝近14場比賽贏下12場，而公牛2連敗之外，近5場輸掉4場。

卓蒙德的雙手爆扣，本場貢獻16分15籃板。（美聯社）

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