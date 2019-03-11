NBA》「浪花兄弟」最糟三分球紀錄 柯瑞賽後淡定回應

柯瑞、K.湯普森外線手感欠佳。（今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕勇士對西部墊底太陽，原以為會是一面倒的比賽，沒想到衛冕軍陷入苦戰，最終以111：115爆冷吞敗，「浪花兄弟」此役外線手感盡失，合計失手22球寫下搭檔以來的最慘紀錄。

K.湯普森（Klay Thompson）前役歸隊手感發燙，單場飆進9記三分彈拿39分，但今天遲遲找不到準星，外線命中率僅26.7％，射手柯瑞（Stephen Curry）面臨同樣困境，三分手感陷入迷航，最後23.7秒的追平一擊失手，勇士吞敗令主場球迷感到相當錯愕，失望地走出球場。

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勇士近6戰已吞4敗，在季後賽排名衝刺階段起伏不定，能否問鼎三連霸打上大問號，面對外界的質疑聲浪，柯瑞賽後說，「不要忘了我們上季的情況比現在更慘，那時候還有很多傷兵，現在大家都很健康。」

談及手感不好的問題，柯瑞淡定向眾家媒體表示，「這不過就是一場比賽罷了，我們不會過度反應。」柯瑞有信心可以在下場對上火箭之戰反彈，「這就是NBA最美妙的地方，讓我們在場上直接證明一切，很期待。」

勇士以45勝21敗排西部第一，但金塊以1.5場勝差緊追在後，與第三的火箭也只有4場差距，稍有不慎都很可能會跌落龍頭。

勇士主力戰將杜蘭特（Kevin Durant）因踝傷中離，不過傷勢狀況並不嚴重，下場台灣時間14日9點30分對上火箭應會如期上場。

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