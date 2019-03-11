棒球》Power Series2019千葉開打 猿隊26人週三出征

2019/03/11 14:43

Lamigo桃猿隊二月亞洲門戶交流賽與千葉羅德隊握手致意。（資料照，記者陳志曲攝）

〔記者林宥辰／桃園報導〕Lamigo桃猿隊今天練球，備戰例行賽與本週千葉交流賽，13日將搭乘3月13日華航CI100班機遠征千葉，與日本職棒羅德隊在ZOZO海洋球場進行兩場Power Series2019系列戰。此次的參賽名單今日正式公布。

投打陣容由總教練洪一中領軍，名單如下：

投手：黃子鵬、蘇俊羽、葉家淇、王溢正、李茲、尼克斯、賴智垣、吳丞哲、洪聖欽、陳禹勳。

捕手：林泓育、嚴宏鈞、廖健富。

內野手：林承飛、郭嚴文、陳俊秀、林智平、郭永維、朱育賢、梁家榮、陳晨威。

外野手：詹智堯、鍾承祐、藍寅倫、余德龍、陽耀勳。

共計10名投手、3名捕手、8名內野手、5名外野手。

兩場比賽皆預計日本時間13：00開打，場内外活動盛大熱鬧，台灣方面有線電視官方轉播單位為Eleven Sports

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