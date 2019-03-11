HVL》高中排球聯賽台中風光封王封后 市府發出206萬獎金

全國高中排球聯賽台中風光封王封后，男排更創空前6連霸紀錄。（教育局提供）

〔記者蘇孟娟／台中報導〕全國高中排球甲級聯賽（HVL）今年很台中！台中市東山高中女排先封后拿下三連霸，豐原高商男排也跟進封王，更締造HVL史無前例六連霸紀錄，將台中高中排球實力推上高峰。

台中市教育局指出，東山高中女子排球隊昨日下午展現團隊絕佳默契，第三局率先獲得聽牌優勢，第四局中途雖一度落後，仍展現高度抗壓性，以快攻攻勢逆轉勝，成功打敗中山工商封后，並勇奪三連霸。

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接著，豐原高商男子排球隊背負爭取六連霸的壓力，賽前校長周國生、教練團葉忠桂、吳冠杰及莊世賢特別重視選手心理素質，叮嚀選手們將壓力化為動力，盡情展現自我。

教育局指出，今年豐商冠軍戰遇上「大黑馬」瑞芳高工，豐商從落後1局開始追，頂住龐大壓力，穩扎穩打在第2局取得平手。

第3局賽況激烈，雙方分數你來我往形成拉鋸戰，豐商選手努力不懈，使出猛烈攻擊火力再下一局，離冠軍金盃更近一步；第4局豐商比分一路領先，成功壓制瑞芳高工勇奪桂冠，寫下103學年至今跨季48連勝紀錄，更成為HVL首次6連霸隊伍，再創隊史巔峰。

教育局指出，除豐原高商及東山高中包辦高中男女組雙料冠軍，締造6連霸及3連霸紀錄外，雙十國中女排也奪得國中排球甲級聯賽 （JHVL） 亞軍，共抱回2金1銀，為向努力的選手致意，運動局長李昱叡及教育局副局長劉火欽特地先致贈選手紅包，感謝選手們為台中爭光。

教育局指出，這次台中青年學子在排球場上勇奪佳績，市府預計將發出約206萬元體育獎金，也將擇日宴請表揚各校師長、教練及選手。

台中市長盧秀燕今日也讚揚選手表現，她指出，感謝選手及其家人、教練與校方長期以來對排球運動的投入與支持，由於他們平常辛勤的耕耘，才能開花結果，未來市府在體育、教育等投資上會更加用心。

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