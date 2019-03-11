NBA》勇士爆冷輸球 K.湯普森：主場球迷不夠熱情

勇士今天在主場爆冷輸球。（USA TODAY Sports）

〔體育中心／綜合報導〕勇士今天爆冷輸給西部爐主太陽，球星K.湯普森（Klay Thompson）賽後坦言今天表現不佳，但也認為主場球迷有點缺乏熱情，呼籲球迷能給球員更多支持。

「今天打得並不好，很不幸的是，也許是我們本季輸的最糟的一次。」K.湯普森說，勇士上半場一度領先16分，最後卻以4分差在主場輸給戰績墊底、已無緣季後賽的太陽隊，全場外線43投僅10中，成為一大敗因。

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雖然坦言球隊今天的命中率不佳是事實，但K.湯普森賽後也說，他覺得今天主場的球迷有一點缺乏熱情，他對此感到失望，他認為球季很長，球員不可能每一場都表現完美，輸球固然難看，但他仍期待球迷能給多一點的支持。

K.湯普森希望主場球迷能更熱情。（USA TODAY Sports）

「我知道現在不是季後賽，但這是我們最後幾次在甲骨文球場出賽了，當我們打出好球，至少你可以站起來、或是做點什麼，特別是在比賽一開始的時候。」K.湯普森說，「我們需要那股能量，特別是今年，想要每晚都能集氣是困難的，因為我們還得準備打季後賽。」

「所以我們期待我們的球迷們，能夠聚集那些能量，當然我們球員自己也是，雖然沒有辦法每晚都集氣成功，但那仍然有所幫助。」K.湯普森表示，「這無關乎我們是對太陽或是公鹿，對誰都一樣，我們需要那些能量，因為那是我們賴以為生的優勢。」

K.湯普森呼籲主場球迷一同集氣。（USA TODAY Sports）

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