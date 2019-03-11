舉重》「舉重女神」改當「金牌教師」 郭婞淳仍積極備戰奧運

輔仁大學肯定郭婞淳傑出的表現，特別破例聘用她為輔大專任體育老師。（記者廖聿偉攝）

〔記者廖聿偉／新莊報導〕「舉重女神」郭婞淳近期多了新身份，成為「金牌教師」！母校輔仁大學校長江漢聲，肯定其傑出的表現，特別破例聘用郭婞淳為輔大專任體育老師，且本學期已經開課，吸引許多學生慕名而來，希望能一睹舉重女神的風采。

郭婞淳笑說，「現階段是取得奧運資格的重要時刻，校方體恤我的辛勞，希望我將重心放在訓練上，所以大部分的課程由代課老師代理，但我仍會抽空去看學生，並觀摩其他老師上課的方式。」

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郭婞淳積極備戰東京奧運，今年預計參加三場大賽，分別是4月的亞錦賽、9月的世錦賽和11月的大獎賽，她表示，「今年的賽程沒有去年的密集，持續按照教練的課表訓練，希望能在明年奧運前夕，將狀態調整到最高峰。」

輔仁大學肯定郭婞淳傑出的表現，特別破例聘用她為輔大專任體育老師。（記者廖聿偉攝）

輔仁大學肯定郭婞淳傑出的表現，特別破例聘用她為輔大專任體育老師。（記者廖聿偉攝）

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