中職》統一獅榮耀30經典球衣 陳鏞基、施子謙走秀展示

統一獅11日舉行2019年統一獅30週年假日球衣發表會，陳鏞基（左）、施子謙（右）穿著假日球衣亮相。（記者簡榮豐攝）

〔記者吳清正／台北報導〕中職今年進入第30個球季，也是唯一沒有異動過的元老球隊統一獅30週年隊慶，獅隊推出「統一獅榮耀30經典球衣」，今天由陳鏞基和施子謙在發表會上走秀展示。

獅隊30週年經典紀念版球衣借鑒早年使用過的條紋球衣的概念，融合目前主場球衣及球隊視覺，傳遞「經典卓越」和「歷史榮耀」兩大意象，強調棒球運動特有的速度與力量美學，將在今年台南主場的週六、日穿著。

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陳鏞基表示，看到這款球衣的第一眼就有驚豔的感覺，變得更加時尚，一定會給球迷不一樣的觀感；施子謙表示，球衣的顏色、設計簡捷有力，自己沒有穿過以前的條紋球衣，但是知道曾締造總冠軍3連霸，希望穿上這套球衣再開啟連霸。

統一獅11日舉行2019年統一獅30週年假日球衣發表會，陳鏞基（右）、施子謙（左）穿著假日球衣亮相。（記者簡榮豐攝）

統一獅11日舉行2019年統一獅30週年假日球衣發表會，陳鏞基穿著假日球衣亮相。（記者簡榮豐攝）

統一獅11日舉行2019年統一獅30週年假日球衣發表會，施子謙穿著假日球衣亮相。（記者簡榮豐攝）

統一獅11日舉行2019年統一獅30週年假日球衣發表會。圖為統一獅周邊商品。（記者簡榮豐攝）

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