暴龍戰騎士 林書豪挑戰連續三場得分上雙 今日賽事預告與轉播

林書豪（資料照，法新社）

早安，自由體育為您獻上精彩賽事預告與轉播！

今天為您帶來兩場的賽事轉播，第一場是由林書豪所屬的暴龍隊出戰騎士隊的比賽，林書豪近兩場狀況火燙，連續兩場比賽得分都來到雙位數，今天的這場比賽能否延續火燙手感，幫助球隊贏得勝利呢?

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第二場則是由塞爾提克出戰雷霆，雙方目前都排在東西部的前段班，兩大頂尖後衛魏斯布魯克（Russell Westbrook）和厄文（Kyrie Irving）之間的對決，誰能拿出更好的表現擊退對手呢?球迷朋友千萬別錯過這兩場的賽事轉播囉!

WSBL持續進行，今天有兩場的比賽，首先晚間六點龍頭國泰要面對到台電，第二場則是要由台元面對中華電信的比賽，喜愛台灣女子籃球的朋友們，不要錯過轉播囉。

NBA

07:00 騎士@暴龍 緯來體育

10:30 塞爾提克@雷霆 愛爾達體育1台

WSBL

18:00 台電@國泰

19:40 台元@電信

轉播單位：ELEVEN SPORTS1

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