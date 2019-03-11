MLB》海盜新王牌狀況漸入佳境 面對洋基主投三局無失分

亞契（資料照，今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕海盜新任王牌亞契（Chris Archer）傷後復出狀況不錯，最近一次於春訓登板面對洋基隊繳出3局0失分的表現。

亞契在去年11月接受了疝氣手術後首次登板，面對充滿破壞力的洋基打線表現精采，僅讓打者敲出兩支安打，同時送出四次三振。

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亞契在完成比賽後表示:「目前對我來說最重要的事情就是保持健康，我很開心自己能夠順利復原，因為這一種疾病使我無法過於積極的調整自己的身體狀況。」

只有賈納（Brett Gardner）和史坦頓（Giancarlo Stanton）面對亞契時有擊出安打，其他打者對他都沒有好的發揮。

亞契對此表示:「面對這些強力的打者，能夠讓我得到很好的調整及經驗，但我目前還是最關注於投球的過程。」

亞契傷後的初登板是面對金鶯隊，他在兩局的投球過程中一樣沒有任何失分，同時還繳出四次三振。

若是調整一切順利的話，亞契將成為球隊於4月1號主場開幕戰的先發投手。

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