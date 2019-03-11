田徑》東奧超高標準公布 陳奎儒：力拚突破框架

跨欄110公尺好手陳奎儒明天要在青年盃決賽衝刺。（陳奎儒提供）

〔記者卓佳萍／台北報導〕新北市青年盃田徑錦標賽今天於板橋第一運動場點燃戰火，台灣「欄神」陳奎儒今天在110公尺跨欄公開男子組預賽，牛刀小試，跑出14秒02成績，晉級決賽，他表示，決賽將全力衝刺，拚成績。

國際田總公布東京奧運參賽標準，男子110公尺跨欄為13秒32，陳奎儒個人最佳則是13秒39，陳奎儒表示，一開始看到標準時，確實有點驚訝，不過跟王國慧教練討論過後，兩人想法一致，就是先提升自己成績，不要受到高標準的框架給限制。

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陳奎儒解釋，其實只要成績提升，不管是採積分制或是達標，自然就會有機會，現在就是一場一場去拚。

上個月底陳奎儒遠赴澳洲參賽，不過因為主辦單位熱身、檢錄時間規定不同以往，讓不少選手出現抽筋等現象，他表示，4月初將再去澳洲參賽，有了前車之鑑，這次會做好賽前準備，吃補給品、戴襪套等，避免抽筋。

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